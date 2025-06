Uhapšena dva maloljetnika zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su dva maloljetnika osumnjičena za nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su osumnjičeni sedamnaestogodišnji maloljetnici ispred jedne osnovne škole u Podgorici, nakon kraćeg verbalnog sukoba, fizički napali oštećenog, zadajući mu udarce u predjelu glave i tijela.

“Oštećeni je ovom prilikom zadobio potres mozga”, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, maloljetnici će uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

