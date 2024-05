Uhapšena dva granična policajca osumnjičena za primanje mita

Podgorica, (MINA) – Službenici stanice policije Rožaje K.E. i D.D. uhapšeni su zbog sumnje da su na graničnom prelazu Dračenovac primili mito kako ne bi izvršili službenu radnju, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Petar Koprivica.

On je na konferenciji za medije naveo da su policajci nakon hapšenja sprovedeni tužiteljki Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i da im je određeno zadržani do 72 sata, prenosi portal Vijesti.

Koprivica je da će zbog krivičnog djela davanje mita odgovarati državljanin Srbije Ć.I.

“Građanin Ć. I. je počinio krivično djelo davanje mita. Protiv njega je podnijeta krivična prijava”, kazao je Koprivica.

On je rekao da nema saznjanja šta je Ć.I. prevozio u vozilu, te zašto je ponudio mito.

Koprivica je pojasnio da je ponuđeni mito bio novac i da K.E. i D.D. nijesu povezane sa prethodnim hapšenjima graničnih policajaca na Božaju.

On je poručio da odlučnost i posvećenost borbe protiv korupcije unutar MUP-a neće stati.

“Dosadašnjim aktivnostima dokazali smo da nijedan policijski službenik neće biti pošteđen. Sprovodimo kontinuirane radnje kako bi obezbijedili da se integritet policajca ne dovodi u pitanje”, kazao je Koprivica.

