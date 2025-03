Uhapšena Cetinjanka zbog sumnje da je napala komšinicu 

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Cetinjanku A.K. (52) zbog sumnje da je napala komšinicu, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je cetinjska policija, postupajući po prijavi oštećene da ju je fizički napala komšinica A.K. preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i uhapsili je.

Ona je, kako se sumnja, u ponedjeljak oko 10 sati i 30 minuta, ispred ulaza zgrade u kojoj stanuju, fizički napala oštećenu, zadajući joj više udaraca u predjelu glave i tijela, oborivši je na tlo.

„Nakon što je oštećena uspjela da ustane, A.K. je nastavila da joj zadaje udarce, a potom je izdala komandu svom psu koji je oštećenu napao i nanio joj povredu u predjelu desne natkoljenice“, kaže se u saopštenju.

Nakon ukazivanja ljekarske pomoći usljed zadobijene povrede, oštećenoj je, kako se dodaje, izvještajem ljekara specijaliste konstatovana laka tjelesna povreda.

„Zbog sumnje da je počinila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, A.K. je uhapšena“, rekli su iz policije.

