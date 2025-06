Uhapšen zbog vožnje pod dejstvom droga

Podgorica, (MINA) – Beranska policija uhapsila je J.B. (28) zbog vožnje pod dejstvom droga, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je beranska policija kontrolisala putničko motorno vozilo Mercedes kolašinskih registarskih oznaka i J.B. koji je njime upravljao, kao i M.R. (52) koje se nalazio sa njim u vozilu.

„Utvrđeno je da je vozač J.B. pozitivan na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu i on je uhapšen“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su daljom kontrolom i pregledom vozila, policijski službenici pronašli dva komada municije kalibra 7,65 milimetara i o tom događaju upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama.

„Tužilac je naložio da municija bude upućena na odgovarajuća vještačenja, a da se nakon toga podnese krivična prijava protiv J.B. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, dodaje se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je pregledom M.B. policija u torbici koju je nosio sa sobom pronašla 39 komada različitih tableta sa liste opijata sa čim je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Kako se dodaje, tužilac se izjasnio da se u radnjama M.B. ne stiču elementi krivičnog djela već da se radi o prekršaju iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Navodi se da će protiv M.B. biti podnijeta prekršajna prijava.

