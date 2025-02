Uhapšen zbog marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su M.R. (18) kod kojeg je pronađeno 56 grama marihuane, rekli su iz Uprave policije.

„Kontrolom vozila u kom su se nalazile dvije osobe, kod suvozača M.R. pronađeno je pvc pakovanje sa biljnom materijom zelene boje nalik na marihuanu, mase oko 56 grama“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je sa događajem upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu M.R. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

