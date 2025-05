Uhapšen turski državljanin zbog vožnje pod dejstvom marihuane

Podgorica, (MINA) – Kotorska policija uhapsila je državljanina Turske C.U. zbog vožnje pod dejstvom marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su na mreži X naveli da je sudija za prekršaje kaznio C.U. novčanom kaznom od hiljadu EUR.

C.U. je, kako se navodi, sankcionisan i zabranom upravljanja vozilom na četiri mjeseca i kaznenim bodovima.

