Uhapšen turski državljanin osuđen za ubistvo

Podgorica, (MINA) – Turski državljanin S.K. (46), koji je u toj državi osuđen za ubistvo, uhapšen je danas u Budvi, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su S.K. uhapsili službenici Fast tima podgoričkog Interpola i budvanske policije, po zamolnici Turske za međunarodnu pravnu pomoć u cilju lociranja, hapšenja i izručenja traženih osoba.

“S.K. je uhapšen shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a isti se potražuje radi izdržavanja kazne zatvora od deset godina i deset mjeseci na koju je osuđen zbog izvršenog krivičnog djela namjerno ubistvo iz Krivičnog zakonika Turske”, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da će S.K. u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.

