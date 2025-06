Uhapšen suspendovani policajac blizak OKG-u

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija kontrolisala je tokom noći 72 vozača i uhapsila suspendovanog policijskog službenika S.V. iz Kotora zbog više prekršaja u saobraćaju i odbijanja testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, S.V. je blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi (OKG).

Iz policije su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat, u saradnji sa kolegama iz Bara, Kotora, Herceg Novog i Plovne jedinice Sektora granične policije, sinoć od 21 do dva sata poslije ponoći sproveli u Tivtu pojačane aktivnosti na kontroli učesnika u saobraćaju.

Akcenat je, kako su naveli, bio na sankcionisanju vozača pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci u organizmu kao i članova OKG-a i operativno interesantnih lica.

„Kontrolisana su 72 vozača, od kojih su svi testirani na prisustvo alkohola u organizmu, izdato je 20 prekršajnih naloga, podnijete prekršajne prijave protiv osam vozača zbog počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je uhapšeno pet vozača, od čega dva zbog prisustva alkohola u organizmu, dva zbog prisustva psihoatkivnih supstanci i jedno zbog odbijanja testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

„Lišen je slobode S.V. iz Kotora, suspendovani policijski službenik, blizak jednoj OKG, koji je odbio testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, kao i zbog počinjenih više prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, motocikl kojim je S.V. upravljao privremeno je oduzet radi daljih provjera.

„Imajući u vidu da S.V. ne posjeduje odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu, registraciji niti dozvolu za upravljanje istim“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je sudija za prekršaje kaznio S.V. novčanom kaznom u iznosu od 625 EUR.

Iz policije su kazali da je kontrolisan i Cetinjanin V.V, operativno interesantna osoba, zbog kršenja mjere zabrane napuštanja teritorije Prijestonice, o čemu su obaviješteni službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje.

„Lišena je slobode D.S. iz Kotora, operativno interesantno lice, koja je vozilom upravljala pod dejstvom kokaina i alkohola u organizmu. Ona je danas, od strane sudije za prekršaje kažnjena jedinstvenom novčanom kaznom u iznosu od 1.050 EUR“, kaže se u saopštenju.

