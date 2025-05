Uhapšen strani državljanin osumnjičen za krijumčarenje ljudi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su i podnijeli krivičnu prijavu protiv stranog državljanina K.M. (31), osumnjičenog za krijumčarenje ljudi, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je mješoviti operativni policijski tim za razbijanje mreža krijumčara migranata (TimSM) rasvijetlio događaj krijumčarenja pet državljanki Tunisa iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu (BiH).

„Krivična prijava podnijeta je protiv K.M, sa dvojnim državljanstvom Pakistana i Avganistana, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi“, rekli su iz policije.

Sumnja se da je K.M. krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršio 21. aprila u predvečernjim satima kada je omogućio tranzit za pet državljanki Tunisa, kojima je, po osnovu rada u jednom hotelu u Budvi, odobren boravak u Crnoj Gori.

Iz policije su rekli da se sumnja da im je K.M. kupio karte za voz koji saobraća na liniji Podgorica-Nikšić i da ih je zatim prebacio iz Nikšića do jedne lokacije na graničnoj liniji sa BiH.

„Gdje je van graničnog prelaza izvršio njihovo prebacivanje u BiH, za dogovorenu finansijsku korist od po 150 EUR po osobi, koje je trebalo naknadno da mu isplate“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su prikupljeni dokazi protiv K.M, što je rezultiralo identifikovanjem i pronalaskom osumnjičenog, njegovim hapšenjem i podnošenjem krivične prijave.

„Razbijanjem mreža krijumčara migranata koji djeluju preko naše teritorije i šire “Balkanske rute”, Crna Gora daje i svoj dio doprinos ukupnoj regionalnoj i evropskoj bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će nastavak strateški usmjerenih i operativno preciznih aktivnosti biti ključan za očuvanje bezbjednosti građana Crne Gore i da će institucije sistema dodatno intenzivirati napore u ostvarivanju mjerljivih rezultata u borbi protiv tog kompleksnog bezbjednosnog izazova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS