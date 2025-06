Uhapšen ruski državljanin osumnjičen za izazvanje požara

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su ruskog državljanina D.S.A. (25), zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je D.S.A. osumnjičen da je 3. juna rano ujutru izazvao požare na dvije lokacije u Podgorici.

Iz Uprave policije su kazali da je D.S.A., kako se sumnja, prvo izazvao požar na jednom motociklu, koji se proširio na putničko vozilo i ulaz jednog poslovnog prostora.

“D.S.A. je potom na drugoj lokaciji izazvao požar u kojem je pričinjena materijalna šteta na četiri kontejnera”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da je kod D.S.A. testiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 1.65 promila.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao djelo kao izazivanje opšte opasnosti i po čijem nalogu je D.S.A. uhapšen”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će D.S.A. u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem državnom tužiocu na dalju nadležnost.

Iz Uprave policije su istakli da je D.S.A. to krivično djelo izvršio nedugo po otpustu iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, gdje je izdržavao kaznu zatvora zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Kako su kazali, inspektor za strance donio je tada za D.S.A. rješenje o dobrovoljnom napuštanju Crne Gore do 8. juna, kao i rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru.

