Uhapšen ruski državljanin kod kojeg je pronađena marihuana

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su A.S. (21), ruskog državljanina sa privremenim boravkom u Baru, kod kojeg je pronađena marihuana, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar A.S. kontrolisali u naselju Kambodža.

„Kod njega su pronašli tri pvc pakovanja sa sadržajem biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je marihuana, kao i staklenu posudu za konzumiranje marihuane“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su protiv A.S. policijski službenici nadležnom sudu za prekršaje podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS