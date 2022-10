Uhapšen Rade Milošević

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević uhapšen je večeras po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da je bio u organizovanom lancu koji je švercovao dio cigareta zaplijenih ljetos u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar.

Kako prenosi portal Vijesti, nekoliko osoba, među kojima i osobe iz državnog sistema, uhapšene su akciji Specijalnog policijskog odjeljenja, a po nalogu SDT-a, zbog sumnje da su bile u organizovanom lancu krađe i krijumčarenja cigareta, koje su navodno spaljivane u pećima “Javorka” i “Željezare” u Nikšiću.

Vijestima je od više izvora potvrđeno da je akcija hapšenja izvedena u Podgorici i Nikšiću, a vjeruje se da su Milošević i drugi osumnjičeni bili uključeni u sistem krijumčarenja cigareta, koje je država oduzela u magacinima Luke Bar.

SDT vjeruje da u pećima nije spaljen broj paketa kako je objavljeno u dokumentima Uprave prihoda i carina, već da je dio oduzetih paketa završio u krijumčarskom lancu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS