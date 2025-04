Uhapšen pripadnik Vojne policije

Podgorica, (MINA) – Službenik Vojne policije Z.B. (38) iz Podgorice uhapšen je zbog prijetnji policajcima nakon što ga je saobraćajna patrola, kojoj je bježao, sustigla i utvrdila da je vozio u alkoholisanom stanju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin u srijedu, oko 16 sati i 30 minuta, u naselju Bakovići, na magistralnom putu Kolašin – Mojkovac, pokušali da zaustave vozilo VW Golf V, danilovgradskih registarskih oznaka.

Iz Uprave policije su rekli da se vozač nije zaustavio na jasan znak koji su mu policijski službenici dali „stop” tablicom, već je nastavio da vozi, nakon čega je uslijedila potjera.

„Vozač se nije zaustavljao, već se isključio sa magistralnog puta ka selu Plana, u namjeri da pobjegne“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, patrola policije ga je sustigla, zaustavila i kontrolisala.

„Prilikom kontrole, Z.B. se policijskim službenicima legitimisao kao pripadnik Vojne policije Vojske Crne Gore, u pokušaju da izbjegne dalje policijske mjere i radnje“, ističe se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je alkotestiranjem utvrđeno da Z.B. ima 1,74 promila alkohola u organizmu.

„Kada mu je postalo jasno da će biti uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja (ZOBS), Z.B. je prvo počeo da negoduje saopštavajući da policijski službenici nemaju pravo da ga kontrolišu, a potom i da im prijeti da će ih ostaviti bez posla i da se na ovome neće završiti, pozivajući ih na fizički obračun“, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je Z.B. zatim priveden u Odjeljenje bezbjednosti Kolašin, te da nijesu upotrijebljena sredstva prinude jer nije pružao otpor prilikom privođenja.

Oni su istakli da Z.B. nije bio na dužnosti.

O događaju je, kako su naveli iz policije, obaviještena i državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, koja se izjasnila da se u postupcima Z.B stiču bitni elementi krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i naložila policijskim službenicima da ga uhapse i, uz krivičnu prijavu, privedu.

„Z.B. je istog dana priveden Područnom organu za prekršaje zbog prekršaja iz ZOBS-a u vezi sa upravljanjem vozilom u alkoholisanom stanju, a sudija je potvrdio postojanje prekršaja, dok je izjavio da će se o kazni naknadno izjasniti“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da je Z.B. u četvrtak priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo, nakon čega je pušten da se u daljem postupku brani sa slobode.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS