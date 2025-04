Uhapšen Podgoričanin osumnjičen za pokušaj ucjene

Podgorica, (MINA) – Podgoričanin G.B. (48) uhapšen je zbog sumnje da je od sugrađanina pokušao da iznudi 110 hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica protiv G.B. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda u pokušaju.

Kako se sumnja, G.B. je u utorak pozvao telefonom oštećenog kojeg ne poznaje lično, i od njega, uz prijetnju, zahtijevao da mu vrati navodni dug od 110 hiljada EUR.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu su policijski službenici uhapsili G.B. i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio pomenuto krivično djelo“, kaže se u saopštenju.

