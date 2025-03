Uhapšen Podgoričanin osumnjičen za nasilničko ponašanje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Podgoričanina A.S. (20) osumnjičenog za nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je A.S, kako se sumnja, maskiran pratio a potom u sporednoj ulici fizički napao oštećenog, zadajući mu udarce po glavi i tijelu pesnicama i metalnom šipkom.

“A.S. se zatim udaljio sa lica mjesta, odbacivši sredstvo izvršenja krivičnog djela – metalnu šipku”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su oštećenom u izvještaju ljekara specijaliste konstatovane teške tjelesne povrede.

Kako su naveli, protiv A.S. je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava.

