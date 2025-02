Uhapšen po potjernici briselskog Interpola

Podgorica, (MINA) – Albanski državljanin A.C. (34), za kojim je briselski Interpol raspisao međunarodnu potjernicu, uhapšen je danas na graničnom prelazu Sukobin, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je za A.C. raspisana potjernica po nalogu za hapšenje Prvostepenog suda u Antvepernu.

„Zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela članstvo u kriminalnoj organizaciji, kršenje zakona o drogama i učešće u trgovini drogama u saučesništvu, shodno Krivičnom zakoniku Belgije“, dodaje se u saopštenju.

A.C. će, kako se navodi, u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici.

