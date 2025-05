Uhapšen Pljevljak kod kojeg je pronađena marihuana

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su danas D.K.(45) iz Pljevalja, osumnjičenog za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala i pljevaljske policije, jutros oko sedam sati i 45 minuta, po naredbi Višeg suda u Bijelom Polju, pretresli stan i druge prostorije koje koristi D.K.

Kako je saopšteno, policija je tokom pretresa pronašla i oduzela pet pvc kesa sa sadržajem tamnozelene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, težine 506 grama.

“Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je D.K. posjedovao marihuanu radi njenog daljeg stavljanje u promet, odnosno radi ulične prodaje”, kaže se u saopštenju Uprave policije.

Dodaje se da je D.K. uhapšen i da će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, službenici pljevaljske policije pretresli su i stan i druge prostorije koje koristi Pljevljak P.G.

Iz policije su rekli da je tom prilikom pronađena i oduzeta manja količina amfetamina – spida i da će shodno tome P.G. biti procesuiran zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

