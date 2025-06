Uhapšen osumnjičeni za ugrožavanje sigurnosti novinarke

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Kolašinca M.N. (44) zbog prijetnji novinarki Televizije E, Itani Kaluđerović, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je M.N. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

On je, kako su naveli, to krivično djelo izvršio tako što je, kao kreator i korisnik Fejsbuk /Facebook/ naloga, uputio komentar prijetećeg sadržaja Kaluđerović.

„Protiv imenovanog je podnijeta krivična prijava i on će u zakonskom roku biti sproveden u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS