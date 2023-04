Uhapšen osumnjičeni za ugrožavanje sigurnosti Erakovića

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su osobu koja je danas, u Podgorici na jednoj benzinskoj stanici, verbalno, a potom i fizički napala poslanika Demokratske partije socijalista Jevta Erakovića.

Iz Uprave policije su kazali da su njihovi službenici intenzivnim radom identifikovali Ž.L. (57), koji je po nalogu tužioca uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

„Naime, odmah nakon prijave događaja, policijski službenici izašli su na lice mjesta, obavili razgovor sa oštećenim licem i sa događajem upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

Tužilac je, kako su rekli iz policije, naložio izuzimanje video zapisa sa video nadzora benzinske stanice, prikupljanje obavještenja od svjedoka događaja, kao i da se nakon identifikacije izvršioca i od njega prikupe obavještenja.

„Službenici Uprave policije sprovode i ubuduće će sprovoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti bez izuzetka u cilju zaštite bezbjednosti svih građana Crne Gore i ostvarivanja njihovih Ustavom garantovanih prava“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS