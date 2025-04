Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Zeti

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su D.Đ, osumnjičenog za ubistvo Z.N. u Zeti, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da će D.Đ. biti sproveden nadležnom tužiocu u zakonskom roku na dalju nadležnost.

Z.N. je preminuo u Kliničkom centru Crne Gore od povreda zadobijenih u pucnjavi, koja se u ponedjeljak dogodila u ugostiteljskom objektu u Zeti.

