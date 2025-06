Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u pokušaju u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Službenici kolašinske policije uhapsili su M.B. (22) osumnjičenog da je pokušao da ubije brata, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da je policiju u srijedu oko 20 sati Hitna pomoć obavijestila da je u njihove prostorije došla osoba sa povredama u predjelu stomaka.

Ta osoba je, kako se dodaje, zbog daljeg ukazivanja ljekarske pomoći transportovana u Klinički centar Crne Gore gdje su policijski službenici obavili razgovor sa njim.

“Policija je došla do sumnje da je nakon kraćeg verbalnog sukoba, povredu oštrim predmetom – nožem oštećenom nanio njegov brat M.B. iz Kolašina, koji se nakon toga udaljio sa lica mjesta”, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da su sa događajem upoznali tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je kvalifikovao krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Dodaje se da su policijski službenici u saradnji sa tužiocem izvršili uviđaj na licu mjesta, izuzeli predmete i tragove koji su upućeni na vještačenje, i pretresli kuće i pomoćne objekte koje koristi osumnjičeni M.B.

“Policija je u četvrtak locirala i uhapsila M.B. i on će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem višem državnom tužiocu na dalju nadležnost”, kaže se u saopštenju.

