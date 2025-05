Uhapšen osumnjičeni za ubistvo oca

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je D.Č. (39) zbog sumnje da je ubio oca, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je D.Č, nakon porodične svađe u naselju Malo brdo u Podgorici, nožem povrijedio oca u predjelu grudnog koša, koji je povredama podlegao u Kliničkom centru Crne Gore.

Kako su naveli, osumnjičeni je u izuzetno kratkom roku lociran i uhapšen po nalogu postupajućeg višeg državnog tužioca.

“U toku su dalje policijsko tužilačke aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti”, rekli su iz policije.

