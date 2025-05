Uhapšen osumnjičeni za tešku krađu u Rožajama

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje uhapsili su A.M. (24), osumnjičenog za tešku krađu u tom gradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici postupali po prijavi od petka da je iz jedne poslastičarnice u Rožajama ukradena izvjesna suma novca.

Kako su naveli, policijski službenici su preduzeli niz aktivnosti iz svoje nadležnosti i identifikovali izvršioca – A.M.

„On je krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršio tako što je razbio stakleni prozor na poslastičarnici iz čije je unutrašnjosti ukrao izvjesnu količinu novca“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će A.M. uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.

