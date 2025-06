Uhapšen osumnjičeni za razbojništvo u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su V.M. (26), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo, saopšteno je iz Uprave policije.

On je, kako se sumnja, krivično djelo za koje se tereti izvršio tako što je, dok se nalazio na peronu željezničke stanice u Podgorici, fizički napao oštećenu osobu, udarajući je u glavu i tijelo.

Iz policije su rekli da je oštećeni teško povrijeđen i da je od njega ukradena torbica sa ličnim dokumentima i mobilnim telefonom.

„Policijski službenici uhapsili su V.M. i on će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost“, kaže se u saopštenju.

