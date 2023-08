Uhapšen osumnjičeni za proganjanje i ucjenu

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska policija uhapsila je M.C. (39) koji se sumnjiči za krivična djela proganjanje i ucjena.

Iz Uprave policije su rekli da je M.C, kako se sumnja, od 2018. godine do 21. avgusta ove godine sačinjavao video zapise eksplicitnog sadržaja oštećene osobe, nakon čega joj je upućivao prijeteće i ucjenjivačke poruke.

“Oštećena je na ime ucjene izvršiocu tokom prošle godine uplatila osam hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, M.C. je nastavio sa prijetećim i ucjenjivačkim porukama, zahtijevajući četiri hiljade EUR, što je oštećena osoba prijavila policiji.

“Pripadnici ulcinjske policije su sa pomenutim upoznali nadležnog državnog tužioca koji je kvalifikovao krivična djela i po njegovom nalogu M.C. je uhapšen”, rekli su iz policije.

