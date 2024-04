Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u Baru

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapisla je S.Z. (39) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, barska policija je sinoć, oko 21 sat i 30 minuta, postupajući po prijavi izašla na lice mjesta u naselju Ilino u tom gradu gdje je zatekla jednu osobu sa povredom u predjelu lijeve strane rebara.

Na lice mjesta je, dodaje se, upućena i Hitna medicinska pomoć Bar radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici došli do sumnje da je u stanu u kojem žive S.Z. (39) i V.Z. (41) došlo do verbalnog, a onda i fizičkog sukoba između njih.

„Usljed toga je S.Z. zadobio povredu u predjelu potiljačnog dijela glave, nakon čega je upotrebom oštrog predmeta – noža, nanio povrede bratu V.Z. u predjelu lijeve strane rebara“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici pronašli sredstvo izvršenja krivičnog djela, kao i ručno pravljenu cigaretu sa sadržajem opojne droge marihuana.

Iz policije su kazali da je S.Z. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

„On će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonskom roku“, kaže se u saopštenju.

