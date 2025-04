Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Danilovgradska policija je u četvrtak, u mjestu Studeno, locirala i uhapsila B.J. (51), osumnjičenog za pokušaj ubustava, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali iz Uprave policije, sumnja se da je B.J. (51) 2020. godine u Baru pokušao da ubije jednu osobu iz Danilovgrada.

“Njemu je rješenjem sudije Višeg suda u Podgorici određen pritvor, nakon čega je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je za B.J. bila raspisana nacionalna potjernica.

