Uhapšen osumnjičeni za podmetanje požara, za drugim se traga

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je L.L. (43), osumnjičenog da je podmetnuo požar u sportskoj kladionici, dok se za Đ.P. (39) traga, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić 10. jula prijavljeno da je došlo do požara u unutrašnjosti objekta jedne sportske kladionice.

„Odmah su na lice mjesta upućeni policijski službenici OB, kao i pripadnici Službe zaštite i spašavanja koji su lokalizovali požar, dok je utvrđeno da je na objektu pričinjena veća materijalna šteta“, kaže se u saopštenju.

Nikšićka policije je, dodaje se, kao osumnjičene identifikovala dvije operativno interesantne osobe iz Nikšića, L.L. i Đ.P.

Oni su, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru, polomili staklo na objektu i uz upotrebu ubrzivača požara i podesnog sredstva izazvali požar, nakon čega su se udaljili sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

„Policija je, radi prikupljanja obavještenja, u prostorije Odjeljenja bezbjednosti dovela L.L, koji je, po okončanju kriminalističke obrade, uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je L.L. sudija za istragu odredio pritvor i da je on sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija.

„Nadležnom državnom tužilaštvu je podnijeta krivična prijava za isto krivično djelo protiv Đ.P. koji je trenutno nedostupan policijskim službenicima, a u odnosu na kojeg se preduzimaju intenzivne mjere i radnje na lociranju i hapšenju“, dodaje se u saopštenju.

