Uhapšen osumnjičeni za pet krađa i zloupotrebu platne kartice

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je M.P. (45), osumnjičenog za pet teških krađa i falsifikovanje i zloupotrebu kreditnih i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da je M.P. iz jedne porodične kuće u Baru otuđio kutiju sa alatom, a nakon toga iz druge kuće, u istom gradu, još dva mobila telefona.

Navodi se da je osumnjičeni, tri dana nakon navedenih krađa, provalio u kuću trećeg oštećenog i otuđio lap top i eksterni hard disk, a iste večeri iz četvrte kuće ukrao lična dokumenta oštećene, bankovnu karticu, 200 EUR, novčanik i tašnu.

„M.P. je, pet dana nakon toga, iz još jedne porodične kuće otuđio novčanik u kojem se nalazilo 90 EUR, lična dokumenta i bankovna kartica“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je M.P. jednom od kartica na bankomatu podigao 500 EUR, čime je počinio krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su nakon niza intenzivnih radnji na terenu identifikovali M.P. kao izvršioca ovih krivičnih djela i on je nakon konsultacija sa nadležnim tužiocem uhapšen“, kaže se u saopštenju.

