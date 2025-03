Uhapšen osumnjičeni za otmicu

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici uhapsili su D.R. (35) iz Bara, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je izvršio krivično djelo otmica.

Iz Uprave policije su saopštili da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar locirali D.R. prilikom redovne kontrole učesnika u saobraćaju.

„Za D.R. je po naredbi Osnovnog suda na Cetinju od 8. februara raspisana nacionalna potraga, radi obezbjeđivanja prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je u februaru 2023, sa još nekoliko osoba, oteo jedno lice“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, D.R. će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istragu Osnovnog suda na Cetinju, na dalju nadležnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS