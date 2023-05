Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je D.R. (32), osumnjičenog za krivično djelo nedozvoljene polne radnje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je oštećena osoba obavijestila dežurnu službu nikšićkog Odjeljenja bezbjednosti da je 3. maja u njen stan došao njen suprug D.R, sa kojim ne živi zajedno određeni period, i da je fizički nasrnuo na nju, upućujući joj pogrdne riječi.

„Po izjavi oštećene, D.R. je nakon toga, upotrebom fizičke snage, a protivno njenoj volji, oborio na krevet i neprikladno je dodirivao“, navodi se u saopštenju.

Oštećenoj su, kako je saopšteno iz policije, ljekari konstatovali lakše tjelesne povrede u vidu podliva i modrica u predjelu podlaktica.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se nakon predočenog sadržaja prijave izjasnio da se sa navodima upozna Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se tužilac u ODT u Nikšiću izjasnio da se u radnjama D.R. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljene polne radnje i naložio da se od D.R. prikupi obavještenje u svojstvu građanina na navedene okolnosti.

„Nakon svih dalje preduzetih mjera i radnji od strane policijskih službenika u odnosu na taj predmet, postupajući tužilac je naložio da se D.R. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje“, kazali su iz policije.

