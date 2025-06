Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je A.M. (52) iz Nikšića osumnjičenog za nedozvoljene polne radnje u sticaju sa krivičnim djelom obljuba zloupotrebom položaja nad svojim maloljetnim djetetom, saopšteno je iz Uprave policije.

“Sumnja se da je pomenuta djela izvršio A.M. iz Nikšića, nastanjen u Petrovcu, na štetu svog maloljetnog djeteta u periodu od tri do četiri mjeseca”, kaže se u saopštenju policije.

Navodi se da je A.M. uz krivičnu prijavu priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

