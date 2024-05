Uhapšen osumnjičeni za nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je Ž.B. (37) zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je dežurnoj službi nikšićke policije prijavljeno je da je Ž.B. fizički napao svoje maloljetno dijete, a potom i suprugu, nanoseći im povrede konstatovane izvještajem ljekara.

“Postupajući po navedenoj prijavi, a u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, uhapsili Ž.B.”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su naveli da su policijski službenici nikšićkog Odjeljenja bezbjednosti, 1. aprila do danas, podnijeli 14 krivičnih prijava zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednicii, kao i 38 prekršajnih prijava zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Oni su ukazali da su službenici nikšićke policije, od 1. januara do 30. maja prošle godine, podnijeli ukupno 12 krivičnih prijava zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, dok je za isti period ove godine podnijeto 29 krivičnih prijava za isto krivično djelo.

“Ovo predstavlja povećanje od 17 prijava ili približno 141,7 odsto u ovoj u odnosu na isti period prethodne godine”, naglasili su iz policije.

Kako su objasnili, porast broja krivičnih prijava može ukazivati na nekoliko faktora, uključujući pojačane napore policijskih službenika u identifikaciji i procesuiranju slučajeva nasilja u porodici.

“Kao i na veću spremnost žrtava da prijave ovakve događaje”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su upozorili da značajan porast krivičnih prijava ukazuje na potrebu za nastavkom i inteziviranjem napora u borbi protiv nasilja u porodici.

“Uprava policije u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na unapređenju pravne zaštite žrtava i podizanju svijesti zajednice o važnosti prijavljivanja svih oblika nasilja”, kaže se u saopštenju policije.

Oni su apelovali na građane da prijave sve oblike nasilja u porodici i da sarađuju sa policijom i drugim relevantnim institucijama.

“Kako bismo zajedničkim snagama stvorili bezbednije okruženje za sve građane”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS