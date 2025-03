Uhapšen osumnjičeni za nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Kotor uhapsili su Ž.M. (48) zbog nasilja u porodici i ugrožavanja sigurnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, postupajući po prijavi da je između dvije osobe u rodbinskim odnosima, u mjestu Kavač, došlo do verbalnog konflikta, službenici OB Kotor preduzeli mjere i radnje u cilju sprečavanja nasilja, i od Ž.M.(48) oduzeli pištolj CZ 99, pištolj ČZ 75, kao i 94 komada municije.

“Ž.M. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru Ž.M. odredio zadržavanje do 72 sata.

