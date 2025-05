Uhapšen osumnjičeni za nanošenje teške tjelesne povrede vanbračnoj partnerki

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je V.B. (48), zbog sumnje da je vanbračnoj partnerki nanio tešku povredu sjekirom, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, postupajući po prijavi da je jednoj ženi vanbračni partner nanio tjelesne povrede opasne po život, preduzeli hitne mjere i radnje, zbrinuli oštećenu i uhapsili osumnjičenog.

Kako su kazali, dolaskom na lice mjesta, policijski službenici su u jednoj od prostorija porodične kuće osumnjičenog V.B. zatekli njegovu vanbračnu partnerku bez svijesti.

„Ona je hitnom reakcijom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Baru upućena na ukazivanje ljekarske pomoći u Opštu bolnicu „Blažo Orlandić“, nakon čega je transportovana u Klinički centar Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Sumnja se da je V.B, nakon verbalnog sukoba, oštećenu udario u glavu tupim dijelom sjekire i nanio joj tešku tjelesnu povredu.

„U koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, policijski službenici su uhapsili V.B. i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je V.B. nakon saslušanja određen pritvor i da je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS