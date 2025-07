Uhapšen osumnjičeni za izazivanje požara u Baru

Podgorica, (MINA) – Službenici barske policije uhapsili su F.S. (43) i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je podmetnuo požar u stambenoj zgradi u Baru.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, F.S. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

„Na način što je 5. jula u ranim jutarnjim satima, u pomoćnoj prostoriji stana njegovog oca, koja se nalazi u potkrovlju jedne stambene zgrade u Baru, dejstvom otvorenog plamena na predmete izazvao požar”, dodaje se u saopštenju.

Time je, kako se navodi, nastala materijalna šteta.

Dodaje se da će F.S. uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru na dalju nadležnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS