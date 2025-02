Uhapšen osumnjičeni za iskorišćavanje djece za pornografiju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.R. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da je M.R. u kontinuitetu pribavljao, posjedovao i distribuirao foto i audiovizuelni sadržaj na kojima se nalaze malodobne osobe.

U saopštenju se navodi da je osumnjičeni navodio maloljetne osobe na proizvodnju, pribavljanje, posjedovanje i distribuciju, foto i audio-vizuelnog materijala dječje pornografije.

“Sa prikupljenim podacima i obavještenjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je kvalifikovao krivično djelo”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je M.R. u zakonskom roku istom tužiocu priveden radi daljeg postupanja.

