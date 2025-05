Uhapšen osumnjičeni za deset krađa u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su D.Ć. (41) iz Podgorice, osumnjičenog za deset teških krađa, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je D.Ć, kako se sumnja, krivična djela koja mu se stavljaju na teret izvršio tako što je, na više lokacija u Podgorici, na identičan način provaljivao u parkirane automobile i krao stvari iz njih.

Navodi se da je D.Ć. ukrao torbice sa dokumentima i većom količinom novca, mobilne telefone i rasklopne merdevine.

Kako su kazali iz policije, osumnjičeni je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Protiv D.Ć. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio deset krivičnih djela teška krađa“, kaže se u saopštenju.

