Uhapšen Novljanin, zaplijenjeni kokain i marihuana

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi uhapsili su M.M. (57) iz tog grada, kod kojeg je pronađena droga i novac, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su pripadnici hercegnovske policije pretresli kuću M.M, povratnika u izvršenju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga, i pronašli više pvc pakovanja sa oko 57 grama bijele praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, kao i jedno pvc pakovanje sa 28 grama marihuane.

Kako su rekli iz policije, pretresom je pronađena vaga za precizno mjerenje, kao i 12,3 hiljade EUR za koje se sumnja da su stečene kriminalnom djelatnošću.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu M.M. uz krivičnu prijavu uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaščena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS