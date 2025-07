Uhapšen kosovski državljanin osumnjičen za silovanje

Podgorica, (MINA) – Crnogorska granična policija uhapsila je kosovskog državljanina M.B. (50), kojeg Kosovo potražuje zbog sumnje da je počinio silovanje, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Regionalnog centra granične policije Jug locirali osobu sa potjernice koja je potraživana na Kosovu zbog izvršenog krivičnog djela protiv polne slobode.

Kako su naveli, pripadnici Stanice granične policije Bar, shodno operativnim saznanjima, kontrolisali su M.B.

“Provjerom kroz evidencije utvrđeno je da je za M.B. raspisana Interpolova potjernica od 14. februara, kojom je M.B. potraživan po naredbi Osnovnog suda u Peći, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje u saizvršilaštvu”, kaže se u saopštenju.

Granična policija je, kako je saopšteno, predala M.B. na dalje postupanje Odjeljenju bezbjednosti Bar, pa je nakon upoznavanja državnog tužioca M.B. uhapšen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS