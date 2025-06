Uhapšen kosovski državljanin, oduzeto vozilo sa Interpolove potjernice

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, na graničnom prelazu Sukobin, oduzeli vozilo sa Interpolove potjernice, zaplijenili marihuanu i uhapsili jednu osobu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Stanice granične policije u Ulcinju na Sukobinu, prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolisali albanskog državljanina E.S.(36) koji je upravljao vozilom marke Audi Q5, italijanskih registarskih oznaka, u vlasništvu jedne firme iz Italije.

“Graničnom provjerom je utvrđeno da je na snazi međunarodna potjernica raspisana od NCB Interpola Italije kojom se potražuje pomenuto vozilo”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je vozilo privremeno oduzeto i predato službenicima Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj radi sprovođenja daljih provjera.

Policija je, na istom graničnom prelazu, prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolisala i kosovskog državljanina B.B.(24), kao i vozilo kojim je upravljao.

“Pregledom vozila, uz upotrebu službenog psa za detekciju narkotika, pronađena je pvc kesica sa biljnom materijom zelene boje nalik na marihuanu, težine oko 60 grama”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz policije, B.B. je uhapšen po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

