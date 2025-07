Uhapšen jer je vozio pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija uhapsila je operativno interesantnu osobu S.M. zbog vožnje pod dejstvom alkohola, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je tivatska policija u tri sata i 30 minuta u Donjoj Lastvi zaustavila i kontrolisala vozilo i S.M. koji je njime upravljalo.

„Policijski službenici utvrdili su da je S.M. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od preko 1g/kg pa je zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima uhapšen“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je prilikom hapšenja S.M. uputio uvredljive riječi policijskom službeniku omalovažavajući ga, pa je, kako se dodaje, protiv njega podnijeta i prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

„Njemu je sudija za prekršaje zbog prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima izrekao novčanu kaznu od 1.050 EUR, dok mu je zbog prekršaja iz oblasti Zakona o javnom redu i miru izrečena novčana kazna u iznosu od 600 EUR“, kaže se u saopštenju.

