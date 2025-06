Uhapšen indijski državljanin po potjernici američkog Interpola

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričkog Interpola i Odjeljenja bezbjednosti Budva uhapsili su danas indijskog državljanina A.D.(37) kojeg potražuju Sjedinjene Američke Države (SAD), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je A.D. uhapšen na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao NCB Interpol Vašington shodno naredbi nadležnog suda u Teksasu.

„U cilju obezbjeđenja lica u krivičnom postpku koji se protiv ovog lica vodi zbog osnovanje sumnje da je izvršio krivično djelo zavjera za izvršenje prevara na organizovan način, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju do 20 godina“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je A.D, kako se sumnja, u prethodnom periodu boravio u većem broju evropskih država, nakon čega je u razmjeni obavještajnih podataka NCB Interpola Podgorica i nadležnih organa za sprovođenje zakona SAD- a, utvrđena ruta njegovog kretanja u Crnoj Gori.

Kako su naveli, A.D. je, samo dan nakon što je za njim raspisana međunarodna potjernica, pravovremenim i koordinisanim aktivnostima policijskih službenika, lociran i uhapšen na teritoriji opštine Budva.

