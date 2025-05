Uhapšen državljanin Srbije zbog posjedovanja marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su B.N.(26), državljanina Srbije sa boravištem u Tivtu, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici kontrolisali su automobil kojim je upravljala S.D.(22) iz Tivta, i kod suvozača B.N. pronašli tri veća pvc pakovanja u kojima se nalazilo više manjih, sa biljnom materijom nalik na marihuanu, mase preko 97 grama.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat dežurni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

„B.N. je lišen slobode i protiv njega će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Uprave policije, njihovi službenici pretresli su stan u mjestu Lješevići u Kotoru koji koristi operativno interesantno lice V.V. (39) i pronašli manje pvc pakovanje sa sadržajem nalik na kokain, mase oko tri grama, i dva pvc pakovanja biljne materije nalik na marihuanu, mase oko 80 grama.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da u predmetnom događaju nema elemenata bića krivičnog djela“, kazali su iz policije, dodajući da je protiv V.V. podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

