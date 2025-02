Uhapšen državljanin BiH zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Službenici nikšićke policije uhapsili su M.K, državljanina Bosne i Hercegovine, zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je M.K. na magistralnom putu Nikšić – Bileća vozio pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji 3.05 promila.

“Službenici policije su na magistralnom putu Nikšić – Bileća uhapsili M.K. koji je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 3.05 promila”, navodi se u objavi policije na društvenoj mreži X.

