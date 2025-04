Uhapšen član organizovane kriminalne grupe iz Bara

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su danas J.O.(34), člana organizovane kriminalne grupe iz Bara, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici u Baru zaustavili i kontrolisali vozilo marke Porsche Cayenne, njemačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao J.O.

„Testiranjem je utvrđeno da je J.O. upravljao vozilom pod dejstvom kokaina, nakon čega je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će J.O. u zakonskom roku biti sproveden sudiji za prekršaje u Baru.

„Vozilo Porsche Cayenne, koje je u vlasništvu rent-a-car agencije iz Njemačke, oduzeto je radi daljih provjera u skladu sa zakonom“, dodaje se u saopštenju.

