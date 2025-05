Uhapšen Budvanin kod kojeg je pronađen kokain

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.D. (32) iz Budve, kod kojeg je pronađen kokain, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, pregledom teretnog vozila nikšićkih registarskih oznaka, kod M.D. pronašli i oduzeli više pakovanja sa praškastom materijom bijele boje nalik na kokain, mase preko 12 grama.

Od M.D. je, kako su kazali iz policije, privremeno oduzeto teretno vozilo i mobilni telefon, radi sprovođenja odgovarajućih vještačenja.

“Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici M.D. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, rekli su iz policije.

