Monstat: Ugovore zaključujemo kako bismo obezbijedili redovan statistički rad

Podgorica, (MINA) – Monstat ugovore sa anketarima zaključuje kako bi obezbijedio redovan i kontinuiran statistički rad, a ne u cilju predizbornih i izbornih kampanja, saopštili su iz tog državnog organa.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora u ponedjeljak je rekla da je, uoči izbora ove godine sklopljeno više od 12 hiljada ugovora o zapošljavanju kao i da je Monstat sklopio najveći broj ugovora, odnosno 144.

“Zaključivanje ugovora sa anketarima vršimo u cilju obezbjeđivanja redovnog i kontinuiranog statističkog rada, a ne u cilju predizbornih i izbornih kampanja, predsjedničkih ili parlamentarnih izbora, uz poštovanje citiranih zakona”, navodi se u reagovanju Monstata.

Iz Monstata su istakli da rade u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici kao i sistemu zvanične statistike.

Oni su objasnili da je članom 31 tog zakona propisano da proizvođači zvanične statistike mogu zaključivati ugovore sa fizičkim licima, kao što su anketar, procjenitelj, popisivač, kontrolor i instruktor ili registrovanim pravnim licima, u skladu sa zakonom.

“Postupajući u skladu sa tim članom, Monstat je dobio potrebnu saglasnost od Ministarstva finansija, za angažovanje osoba za polugodišnji period za ovu godinu”, kazali su iz Monstata.

Oni su rekli da ugovorce angažuju na osnovu Ugovora o djelu u skladu sa članom 669 Zakona o obligacionim odnosima.

Kako su dodali iz Monstata, sve zaključene ugovore blagovremeno su dostavili Agenciji za sprečavanje korupcije, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, čime su ispoštovali zakonsku obavezu.

“Godišnjim planom zvanične statistike za ovu godinu propisan je broj statističkih istraživanja koje će sprovoditi Monstat, ukupno 165”, kazali su iz Monstata.

Oni su pojasnili da se statistička istraživanja vrše na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem, dvogodišnjem i trogodišnjem nivou, a velika i na desetogodišnjem, kao na primjer popis stanovništva.

Iz Monstata su rekli da te vremenske različitosti uslovljavaju i vrijeme angažovanja ugovoraca, koji će ankete sprovoditi na terenu.

“Ovaj organ je veoma odgovoran u opredjeljenju koja će lica biti ugovorci, iz razloga njihovog kvalitetnog i kvantitativnog rada na terenu odnosno prikupljanja podataka, jer se u daljem statističkom procesu – unosa, šifriranja, kontrole i obrade podataka, dobija zvaničan statistički podatak”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prikupljeni podaci moraju biti tačni i precizni i kvalitetni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS