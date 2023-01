Udruženju Roditelji: Šokirani smo neprimjerenom reakcijom Abazovića

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji saopštilo je da su šokirani neprimjerenim reakcijama premijera koje se odnose na tu organizaciju, ali i na roditelje čije su stavove u vezi sa produženjem raspusta prenosili prethodnih dana.

Abazović je na današnjoj sjednici Vlade kazao da je njihov cilj da zaštite sistem, a ne da biraju između turizma i obrazovanja, kao i da je “IQ najveći protivnik razvoja Crne Gore”.

Iz Udruženja Roditelji su u reagovanju naveli da je Abazović, osim što je sve one koji se ne slažu sa njegovom i odlukom ministra prosvjete Miomira Vojinovića u vezi sa odlaganjem drugog polugodišta nazvao neinteligentnim, ocijenio i da svi koji tako misle rade direktno protiv razvoja države.

„Ako zanemarimo sve roditelje kojima je obrazovanje djece važno, moramo da ukažemo da je premijer nazvao glupim barem većinu onih koji su popunili anketu na portalu Roditelji.me prethodnih dana i ocijenili odluku o odlaganju polugodišta nedopustivom, a kojih je bilo 64 odsto od ukupnog broja“, kaže se u reagovanju Udruženja Roditelji.

Oni su kazali da se izvinjavaju Abazoviću što ne mogu da pronađu smisao odluke i uvide namjeru Vlade da razvija obrazovanje na način da još jednom prekine obrazovni proces, kao da to nije već dovoljno puta urađeno od početka školske godine.

Iz Udruženja Roditelji su istakli da bi voljeli da vjeruju da je samo turistička sezona opravdanje za taj nesmotren potez, samo mjesec nakon što je Crnoj Gori spočitan niz problema u obrazovanju kojima se treba hitno baviti.

„Izvinjavamo se i što smo sebi dali za pravo nakon što se svakodnevno trudimo da roditeljima i djeci pomognemo da zadovolje neke najosnovnije potrebe u obrazovnom sistemu da se na ovaj način suprostavljamo njegovoj viziji napretka“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je Abazović u toku prvog poluogodišta roditeljima i svima onima koji se bune jer njihova djeca borave u hladnim učionicama poručio da se u vezi sa tim obrate onima koji su planirali prošlogodišnji budžet, iako je on bio potpredsjednika Vlade koja je o tome odlučivala.

Iz Udruženja Roditelji su podsjetili i da je Abazović roditeljima učenika Osnovne škole (OŠ) “Dušan Korać” u BIjelom Polju, zajedno sa Vojinovićem, prije početka školske godine obećao da će Vlada učiniti sve da ne bude više produžavanja rokova za završetak radova na novoj zgradi.

Kako su kazali, u tom trenutku rok je pomjeren za novembar, zatim za kraj polugodišta, a ni danas nije završen.

„Djeci i roditeljima OŠ “Vladimir Nazor” iz Podgorice premijer je prenio intencije da će biti urađeno sve da djeca što prije dobiju novu zgradu škole koja je zatvorena u toku 2021. godine“, rekli su iz Udruženja Roditelji i dodali da za taj školski objekat još nije ni urađen glavni projekat.

Iz Udruženja su podsjetili i da je najnovije odstupanje od školskog kalendara i radnih dana uslijedilo zbog želje Vlade da pomogne zimsku turitičku sezonu u školskoj godini u toku koje je nastava više puta prekidana zbog nedostatka grijanja, lažnih dojava o bombama i slično.

Oni su ocijenili da sve to nije bilo dovoljno Abazoviću, Vladi i Ministarstvu prosvjete da svu pažnju usmjere na podršku obrazovanju i pokušajima da se podigne na viši nivo, već su procijenili da još nekoliko dana prekida rada neće naštetiti nikome, jer će biti nadonađeno subotama.

„S obzirom na to da premijer nema dovoljno jasan stav o mnogobrojnim problemima sa kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici, potrudićemo se da mu narednih dana prenesemo njihova iskustva o svemu sa čim se suočavaju u 21. vijeku kroz inicijativu ‘ObjasnimoPremijeru“, navodi se u reagovanju.

Iz Udruženja Roditelji istakli su da su navikli da ih vlast, koja god da je u pitanju, svrstava u neprijatelje države kao što to sada radi Abazović, ali da se niko nije bavio takvom vrstom uvreda i procjenjivanjem IQ-a.

„Podsjećamo da je posljednji takav slučaj upravo bio kada smo snažno negodovali zbog odlaganje školske 2020/21. godine“, dodaje se u reagovanju.

(kraj) nij/gop

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS