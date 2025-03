UCG i ZUNS potpisali memorandim o saradnji

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Univerziteta Crne Gore (UCG) i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS) potpisali su danas memorandum o saradnji, čiji je cilj uspostavljanje dublje međusobne poslovne saradnje u oblastima nauke, obrazovanja i kulture.

Kako je saopšteno iz UCG, Memorandum su potpisali rektor UCG-a Vladimir Božović i direktorica ZUNS-a Aleksandra Hajduković.

Navodi se da UCG i ZUNS žele da unaprijede zajedničke aktivnosti, razmjenjuju ekspertize, podrže razvoj obrazovnih resursa, ali i poboljšaju naučnu i kulturnu produkciju.

Božović je rekao da će, kroz razmjenu informacija, organizovanje stručnih foruma i pripremu zajedničkih izdanja, raditi na razvoju i promociji nauke, obrazovanja i kulture.

“Pokretanjem inicijativa koje uključuju organizovanje stručnih i naučnih događaja doprinijećemo širenju novih saznanja, razmjeni ideja i unapređenju obrazovnih praksi“, kazao je Božović.

Dugoročni cilj saradnje je, kako se navodi u saopštenju, jačanje obrazovne i kulturne infrastrukture u Crnoj Gori, stvaranje novih mogućnosti za razvoj udžbeničke literature, ali i širu dostupnost naučnih radova i stručnih publikacija, odnosno diseminaciju naučnih saznanja.

Hajduković je kazala da je potpisivanje memoranduma prirodan nastavak višedecenijske saradnje dvije institucije, s obzirom na to da je većina profesora sa Univerziteta angažovana u Zavodu u svojstvu autora ili recenzenata udžbenika za osnovne i srednje škole.

Ona je, kako se dodaje, istakla da je značajno što se memorandum potpisuje u godini kada Zavod obilježava 30 godina postojanja.

